鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-18 09:34

台股市場成交熱度仍高，尤以電子族群以類股輪動方式交叉掩護格局最甚，但在台股高檔 4 萬 2000 點無法站穩之下，今 (18) 日在台積電 (2330-TW) 下跌逾 2.21% 壓力之下，大盤開盤重挫，而電子股仍占大盤成交值 80% 比重，且 PCB 族群延續上一交易日的弱勢而下跌。

資深證券分析師簡伯儀指出，由於美股上一交易日下跌，加上台股在 4 萬點之上的獲利了結賣牽制個股走勢，台股跌破 5 日線，且 5 日線走平形成壓力，也在測試大盤 4 萬點及月線的支撐，而 5 月 20 日台指期的結算，也進一步形成市場預估外資可能拋售權值股以壓低結算的疑慮。

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台股今天早盤集中市場加權股價指數以 41095.82 點開出，最高 41095.82 點，最低 40170.17 點，預估全場成交值 1.11 兆元。

投資策略上，統一證券指出 ，台積電 15 日宣布計劃售出世界先進 (5347-TW)）普通股，出售股數不超過 1 億 5200 萬股，約相當於 8.1% 的世界先進公司已發行股本，台積公司計劃採鉅額交易方式執行本次出售，預計出售對象為財務投資機構，值得留意