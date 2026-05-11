jpp-KY Q1淡季獲利衝次高 全年拚逐季增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-11 10:29

泰國精密鈑金機構件領導廠商 jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 公布第一季財報，稅後純益 2.18 億元，每股純益 (EPS) 4.13 元，創下單季次高紀錄，營運呈現「淡季不淡」的強勁態勢，經寶樂觀看，今年 AI 基礎設施需求大爆發，全年營運有望逐季走高。

jpp-KY Q1獲利創次高，今年全年樂觀。(鉅亨網資料照)

jpp-KY 第一季合併營收 11.66 億元，年增率達 44.67%，不僅淡季不淡更創下單季營收新高紀錄，毛利率也因受惠 AI 產品比重增加、工廠營運效率提升，提升 2.7 個百分點至 37.51%。

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而進入 4 月後，儘管有泰國潑水節的季節性因素影響，在美系 AI 客戶及泰國客戶緊密合作成效發威下，月營收仍較去年同期大增 54.65%，僅月減 4.08%。

經寶說明，隨著美系雲端服務供應商 (CSP) 擴大 AI 投資，經寶供應的通用型伺服器機櫃不僅可用在 AI 伺服器，同時也能建置在一般存儲的雲端伺服器，使客戶訂單持續攀升，目前經寶泰國廠的產能利用率維持在歷史高位，隨著新建噴漆廠將完工，訂單能見度已直達下半年。

經寶進一步提到，位於泰國北欖府的生產基地具備極強的競爭門檻，該工業區發展成熟，基礎設施完善，且距離曼谷市區不遠，土地稀有且成本遠高於其他工業區，無形中拉高其他新進廠商的門檻。

尤其廠區與戰略合作夥伴泰達電 (Delta Thailand) 核心廠區僅臨幾個街區，透過 JIT 供應模式，與泰達電在 AI 機殼、機櫃、電源櫃及其他機構件的供應鏈中形成深度的服務綁定。

展望後市，經寶強調，配合客戶需求已開始規劃新的專屬廠房，除了現有的 AI 伺服器機殼、機櫃，將配合生產備援電池模組 (BBU) 汗液冷分配單元 (CDU) 機構件，「在 AI 伺服器領域已準備就緒」。