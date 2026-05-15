營收速報 - 2026年5月16日台股中小型公司4月營收一覽（新增5家）
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本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月16日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2039家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|旺旺保-金融保險業
|19.21億
|78.7%
|新產-金融保險業
|27.91億
|64.6%
|和大-汽車工業
|4.05億
|-4.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|旺旺保-金融保險業
|19.21億
|110.0%
|新產-金融保險業
|27.91億
|21.6%
|和大-汽車工業
|4.05億
|-18.0%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2039家。其中營收年增大於 25％有563家，年增小於-20％有295家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|193家
|介於10～50億
|>= 0%
|305家
|介於10～50億
|< 0%
|163家
|介於10～50億
|<= -20%
|204家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|370家
|小於10億
|>= 0%
|449家
|小於10億
|< 0%
|259家
|小於10億
|<= -20%
|204家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|欣巴巴-建材營造業
|1.39億
|995635.7%
|地心引力-文化創意業
|785萬
|261400.0%
|大城地產-建材營造業
|6,992萬
|211784.9%
|創新服務-半導體業
|1.30億
|32086.9%
|台睿-生技醫療業
|114萬
|28475.0%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|大城地產-建材營造業
|6,992萬
|211784.9%
|康霈*-生技醫療業
|357萬
|178200.0%
|皇普-建材營造業
|1,729萬
|9049.2%
|地心引力-文化創意業
|785萬
|5711.1%
|鉅陞-建材營造業
|1.76億
|4414.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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