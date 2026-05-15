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營收速報 - 2026年5月16日台股中小型公司4月營收一覽（新增5家）

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本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月16日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2039家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
旺旺保-金融保險業 19.21億 78.7%
新產-金融保險業 27.91億 64.6%
和大-汽車工業 4.05億 -4.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
旺旺保-金融保險業 19.21億 110.0%
新產-金融保險業 27.91億 21.6%
和大-汽車工業 4.05億 -18.0%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2039家。其中營收年增大於 25％有563家，年增小於-20％有295家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 193家
介於10～50億 >= 0% 305家
介於10～50億 < 0% 163家
介於10～50億 <= -20% 204家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 370家
小於10億 >= 0% 449家
小於10億 < 0% 259家
小於10億 <= -20% 204家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
欣巴巴-建材營造業 1.39億 995635.7%
地心引力-文化創意業 785萬 261400.0%
大城地產-建材營造業 6,992萬 211784.9%
創新服務-半導體業 1.30億 32086.9%
台睿-生技醫療業 114萬 28475.0%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大城地產-建材營造業 6,992萬 211784.9%
康霈*-生技醫療業 357萬 178200.0%
皇普-建材營造業 1,729萬 9049.2%
地心引力-文化創意業 785萬 5711.1%
鉅陞-建材營造業 1.76億 4414.3%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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新產132.5+0.38%
和大51.4+0.19%
欣巴巴31.9-3.19%
地心引力%
大城地產23.6-1.67%
創新服務1195-6.27%
康霈*96.1-1.33%
皇普22.4+0.67%
鉅陞21.5+1.65%
台睿16.1+0.75%

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