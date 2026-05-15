鉅亨速報

營收速報 - 2026年5月16日台股大型公司4月營收一覽（新增8家）

鉅亨網新聞中心

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月16日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計233家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
中再保-金融保險業 36.81億 605.1%
三商-貿易百貨業 265.45億 353.0%
元大金-金融保險業 172.54億 324.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
三商-貿易百貨業 265.45億 600.2%
中再保-金融保險業 36.81億 572.6%
凱基金-金融保險業 134.67億 147.3%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達233家。其中營收年增大於 25％有81家，年增小於-20％有17家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 81家
大於50億 >= 0% 82家
大於50億 < 0% 53家
大於50億 <= -20% 17家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.46億 6493.7%
興富發-建材營造業 71.67億 4077.7%
國票金-金融保險業 15.02億 3640.9%
中信金-金融保險業 196.92億 1120.6%
統一證-金融保險業 44.44億 1002.1%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
統一證-金融保險業 44.44億 3286.6%
三商-貿易百貨業 265.45億 600.2%
中再保-金融保險業 36.81億 572.6%
櫻花建-建材營造業 20.65億 545.6%
富邦金-金融保險業 533.56億 303.1%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股營收速報台股營收4月營收建材營造業潤隆金融保險業中再保

相關行情

台股首頁我要存股
中再保32.65-1.36%
三商13.05-2.25%
元大金54.8-1.26%
凱基金21.85-1.13%
潤隆29.05-1.36%
興富發43.75+1.39%
國票金14.55-0.34%
中信金54.8+0.00%
統一證40.8+1.62%
櫻花建38.1-1.42%
富邦金96.1+1.59%

鉅亨贏指標

了解更多

#樂極生悲

中強短弱
元大金

70.59%

勝率

#跌破區間

偏弱
三商

57.9%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
元大金

70.59%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty