鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-05 19:53

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (5) 日公告 5 月營收 155.8 億元，年增 35.3%；累計前 5 月營收 676.32 億元，年增 16.8%，雙創歷史同期新高。公司表示，截至目前集團在手訂單金額超過 2150 億元，為未來營運提供穩定能見度與成長基礎。

樺漢表示，目前在手訂單涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域，此外，隨著全球企業加速導入 AI 與智慧化應用，集團可望受惠於 Physical AI 與產業 AI 市場長期成長趨勢。

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樺漢表示，AI 產業正由基礎模型與算力建設階段，逐步進入大規模商業化應用階段，未來市場成長動能將由雲端 AI 延伸至 Edge AI、AI Agent 及 Physical AI，並加速於智慧製造、智慧零售、智慧金融、智慧建築、智慧交通及智慧城市等場域落地。

樺漢指出，憑藉集團在工業電腦、邊緣運算、工業軟體、系統整合及全球製造服務的完整布局，已建立從 AI 基礎設施、Edge AI 到 Physical AI 解決方案的完整價值鏈，並持續深化 ESaaS 發展策略，整合集團全球技術與產業資源，協助客戶推動數位轉型與智慧化升級。