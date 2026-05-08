工業電腦廠研華4月營收續創單月新高 樺漢寫同期最佳

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-08 16:46

工業電腦大廠 4 月營收相繼出爐，研華 (2395-TW) 營收 82.69 億元，續創新高，月增 7.4%、年增 34.6%；樺漢 (6414-TW) 營收 145.63 億元則為同期新高，月減 3.9%、年增 22.1%。

研華4月營收續創單月新高 樺漢寫同期最佳。(鉅亨網資料照)

研華說明，4 月各區域整體表現強勁，相較去年同期，北美成長 45%、歐洲成長 17%、中國成長 59%、台灣成長 67%、日本成長 25%、韓國成長 60% 及新興市場成長 32%。

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各事業群表現而言，智能系統事業群年增 45%、物聯網自動化事業群年增 15%、智能服務事業群呈個位數增長、嵌入式事業群年增 26%，其中嵌入式運算與周邊系統年增 39% 及應用電腦事業群年增 12%。

累計研華前 4 月營收 286.55 億元，創同期新高，年增 22%；各區域整體表現強勁，北美年增 21%、歐洲年增 18%、中國年增 44%、台灣年增 72%、韓國年增 48%、新興市場年增 14%，日本市場則呈個位數年增。

事業群表現方面，智能系統事業群年增 26%、物聯網自動化事業群年增 18%、智能服務事業群呈個位數增長、嵌入式事業群年增 18%，其中嵌入式運算與周邊系統年增 27%、應用電腦事業群年增 7%。

樺漢前 4 月營收 520.52 億元，也創同期高，年增 12.2%；公司表示，整體 B/B Ratio 維持高水位，持續提供成長動能。三大事業體部分，其中，工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，4 月營收呈現雙位數增長。

智慧軟體與方案受到因伊朗戰爭逾期未交訂單影響則呈現小幅年減，智慧工廠與廠務則受惠於北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售及自動化供應系統等業務成長，4 月營收呈現較大幅度的年增長。

另外，實體 AI（Physical AI）應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。另外歐美智慧零售滲透率持續反映於樺漢營收表現上。