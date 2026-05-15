鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-15 12:21

全台房市進入調整期，從建案者投資開發來看，市場收縮的幅度則更為明顯。今年第一季全台住宅建照核發戶數與新屋開工戶數均較去年同期減少超過 30%，顯示建商對未來評估轉趨保守。

今年第一季全台住宅建照核發戶數從去年的 3 萬 5221 戶，到今年只剩 24,658 戶，總量減少 30%。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，建照量通常被視為建商對未來房市市場的信心指標，如今全台建照量明顯縮減，顯示建商對後市態度已由過去積極擴張轉為審慎布局，調整推案節奏以降低庫存壓力。

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進一步觀察七大都會區表現，以雙北市年減幅均逾 40% 最為明顯，台北市住宅建照核發戶數年減 48.9%；新北市更從 6435 戶大減至 2441 戶，年減幅高達 62.1%。陳金萍說，反觀桃園市、新竹縣市與台南市則呈現持平甚至逆勢成長。其中，新竹縣市住宅建照量年增 14.4%，成為成長幅度最高的縣市，反映科技產業帶動剛性需求成為房市支撐力道，建商對長期市場仍具信心。

而桃園市則較去年同期微增 0.5%，台南市也年增 1.3%，與去年同期的建照量相當，顯示在相對親民房價、產業與人口持續移入帶動下，建商對長期市場仍具信心。

除建照量明顯縮減之外，住宅開工量也同步下滑，全台住宅開工戶數從去年同期 3 萬 3335 戶，降到 2 萬 920 戶，年減 37.2%，減幅甚至高於建照量，部分建商即使已取得建照，仍選擇延後動工，反映市場觀望氛圍仍濃厚。陳金萍進一步指出，隨著房市政策持續、銀行房貸條件仍嚴，民眾對房價上漲預期已扭轉，預售屋市場買氣明顯降溫，讓建商對於後續銷售、去化速度也轉趨保守，因此選擇放慢開工進度。

觀察 2026 年第一季七大都會區的住宅開工量，與去年同期相比全數量縮，其中，新竹縣市年減幅高達 81.1%，居七都之冠。陳金萍指出，新竹縣市建照量較去年同期增加，顯示建商並未看空新竹縣市未來發展，但開工量縮則顯示，在信用管制、交易降溫與市場不確定性高的狀況下，建商放慢開工腳步，優先控制風險與資金調度。

此外，而高雄市、新北市與台中市也均有 5 成以上的減幅，顯示過去推案量較大的重劃區，在買氣轉弱後，建商也開始重新調整施工進度。