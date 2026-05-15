鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-15 17:55

順藥 (6535-TW) 今 (15) 日召開法說會，說明旗下中風治療新藥 LT3001(Odatroltide)近期完成中國二 / 三期無縫臨床試驗 (LT3001-301) 整體設計，合作夥伴上海醫藥規劃下半年啟動，同時也將持續尋求全球授權與策略合作機會。

順藥中風新藥下半年啟動中國二/三期無縫試驗，持續尋求授權與合作機會。(圖：順藥提供)

總經理葉聖文指出，根據去年底完成中國臨床二期試驗 (LT3001-202)，以及近期透過 AI 影像分析國際多中心臨床二期試驗 (LT3001-205) 的數據，LT3001 具安全性，且 2 項試驗結果具高度一致性。

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順藥指出，下半年將由合作夥伴上海醫藥啟動中國二 / 三期無縫臨床試驗，並在 2027 至 2028 年完成 300 人分析後，銜接第三期樞紐試驗，以加速開發時程。試驗推進期間，也將持續與潛在授權夥伴分享最新臨床數據，布局全球授權與策略合作機會。

葉聖文進一步提到，順藥也展開多項策略性探索研究，深化 LT3001 的科學基礎與臨床應用價值。臨床試驗 LT3001-206 透過連續性腦影像，分析探討其血管再通機轉，以及評估 LT3001 與動脈取栓手術 (EVT) 併用的療效表現，此試驗預計今年第三季啟動，可望強化產品差異化與競爭力。