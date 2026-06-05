安立璽榮發布阿茲海默症新藥臨床二期期中數據正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-05 11:57

安立璽榮 (7871-TW) 發布旗下針對阿茲海默症的開發中新藥 Enrupatinib(EI-1071) 臨床二期試驗期中數據，具良好安全性與耐受性。此外，在腦部影像與探索性指標中，展現調控神經發炎潛力，將作為新世代疾病修飾治療的開發方向。

安立璽榮董事長陳泓愷。(鉅亨網資料照)

根據安立璽榮公告，此次臨床試驗目的除評估 EI-1071 在輕度、中度或重度阿茲海默症患者中的安全性與耐受性，也透過 TSPO PET/MRI 影像追蹤大腦特定區域活化微膠細胞的變化以驗證其機制參與，同時評估對阿茲海默症進展相關發炎生物標記的影響。

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安立璽榮指出，根據臨床二期期中數據，使用 EI-1071 的受試者，均未觀察到藥物相關的嚴重不良反應，整體安全性與耐受性表現良好。

在神經發炎調控上，安立璽榮指出，透過高階腦部正子斷層掃描 (PET) 影像分析在期中數據顯示，超過半數受試者於使用 EI-1071 後，腦部神經發炎訊號較基線值下降，整體受試者平均值也觀察到正向治療反應。

安立璽榮進一步運用特定生物標誌物進行病人分群後，EI-1071 的治療反應率提高至 80%，且各腦區神經發炎訊號較基線值平均降低超過 30%，顯示該生物標誌物可能有助於辨識較可能受益的患者族群。