台股

安立璽榮發布阿茲海默症新藥臨床二期期中數據正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北

安立璽榮 (7871-TW) 發布旗下針對阿茲海默症的開發中新藥 Enrupatinib(EI-1071) 臨床二期試驗期中數據，具良好安全性與耐受性。此外，在腦部影像與探索性指標中，展現調控神經發炎潛力，將作為新世代疾病修飾治療的開發方向。 

cover image of news article
安立璽榮董事長陳泓愷。(鉅亨網資料照)

根據安立璽榮公告，此次臨床試驗目的除評估 EI-1071 在輕度、中度或重度阿茲海默症患者中的安全性與耐受性，也透過 TSPO PET/MRI 影像追蹤大腦特定區域活化微膠細胞的變化以驗證其機制參與，同時評估對阿茲海默症進展相關發炎生物標記的影響。 


安立璽榮指出，根據臨床二期期中數據，使用 EI-1071 的受試者，均未觀察到藥物相關的嚴重不良反應，整體安全性與耐受性表現良好。 

在神經發炎調控上，安立璽榮指出，透過高階腦部正子斷層掃描 (PET) 影像分析在期中數據顯示，超過半數受試者於使用 EI-1071 後，腦部神經發炎訊號較基線值下降，整體受試者平均值也觀察到正向治療反應。 

安立璽榮進一步運用特定生物標誌物進行病人分群後，EI-1071 的治療反應率提高至 80%，且各腦區神經發炎訊號較基線值平均降低超過 30%，顯示該生物標誌物可能有助於辨識較可能受益的患者族群。 

董事長陳泓愷指出，從此次臨床二期期中數據中，進一步支持調控神經發炎作為阿茲海默症治療策略的潛力，將持續加速後續的臨床研究。 


文章標籤

安立璽榮臨床試驗阿茲海默症新藥開發生技

相關行情

台股首頁我要存股
安立璽榮-KY73.3-6.83%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty