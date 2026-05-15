鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-15 17:54

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (15) 日舉辦第一季法說會，總經理李宜泰表示，受惠於全球生成式 AI 算力需求持續強勁，技嘉正超前部署全球產能，隨著美、台、馬三地擴增產能陸續到位後，整體伺服器產能將較去年呈現翻倍成長。

針對全球產能的具體推進時程，李儀態表示，目前正依照客戶的需求進度加速擴張。雖然美國生產線先前受到當地電力限制稍微影響進度，但預計在第二季底即可將伺服器產品完整交付給重要客戶。此外，台灣桃園最新擴增的新廠預計在第三季完工，加計與夥伴合作的馬來西亞產能，產能的大幅釋放將全力滿足客戶的強勁訂單。

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技嘉已經完成了下一代 NVIDIA Blackwell 架構的 GB300 世代產品布局，並正式進入市場導入階段。目前公司已正式推出高密度 AI 運算系統 GB200 NVL72，單機整合了 72 顆 GPU 與 36 顆 CPU，能完美支援大型模型訓練。同時，針對 HGX B200 平台所打造的直接液冷 GPU 伺服器也已就緒，產品研發架構將持續與晶片大廠的最新發展保持高度一致。

面對 AI 伺服器功耗持續攀升的行業痛點，公司全面提供從直接液冷與浸沒式液冷等伺服器端，到冷卻液分配單元與冷卻水塔等機房端的全方位液冷解決方案。

技嘉透過預先整合設計的 GigaPod 高密度 AI 叢集解決方案，並搭配一站式的 GigaPod Manager 機櫃管理平台，能有效降低客戶數據中心的 PUE 值。這項兼具軟硬體整合能力的 Total Solution，能大幅縮短企業客戶建置 AI 基礎建設的時程。

除了鞏固與龍頭大廠的緊密關係，技嘉在伺服器市場更採取多元平台策略以通吃市場商機。公司緊密合作超微 (AMD-US) 推出搭載 AMD Instinct MI300X 與 MI300A 等不同架構的 AI 伺服器，提供客戶更多元的算力選擇。同時，公司也同步推出結合 Intel Xeon 處理器與 Gaudi 3 加速器的伺服器平台，以涵蓋三大晶片巨頭的完整產品線展現強大競爭力。