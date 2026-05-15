鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (15) 日舉辦第一季法說會，總經理李宜泰表示，受惠於全球生成式 AI 算力需求持續強勁，技嘉正超前部署全球產能，隨著美、台、馬三地擴增產能陸續到位後，整體伺服器產能將較去年呈現翻倍成長。
針對全球產能的具體推進時程，李儀態表示，目前正依照客戶的需求進度加速擴張。雖然美國生產線先前受到當地電力限制稍微影響進度，但預計在第二季底即可將伺服器產品完整交付給重要客戶。此外，台灣桃園最新擴增的新廠預計在第三季完工，加計與夥伴合作的馬來西亞產能，產能的大幅釋放將全力滿足客戶的強勁訂單。
技嘉已經完成了下一代 NVIDIA Blackwell 架構的 GB300 世代產品布局，並正式進入市場導入階段。目前公司已正式推出高密度 AI 運算系統 GB200 NVL72，單機整合了 72 顆 GPU 與 36 顆 CPU，能完美支援大型模型訓練。同時，針對 HGX B200 平台所打造的直接液冷 GPU 伺服器也已就緒，產品研發架構將持續與晶片大廠的最新發展保持高度一致。
面對 AI 伺服器功耗持續攀升的行業痛點，公司全面提供從直接液冷與浸沒式液冷等伺服器端，到冷卻液分配單元與冷卻水塔等機房端的全方位液冷解決方案。
技嘉透過預先整合設計的 GigaPod 高密度 AI 叢集解決方案，並搭配一站式的 GigaPod Manager 機櫃管理平台，能有效降低客戶數據中心的 PUE 值。這項兼具軟硬體整合能力的 Total Solution，能大幅縮短企業客戶建置 AI 基礎建設的時程。
除了鞏固與龍頭大廠的緊密關係，技嘉在伺服器市場更採取多元平台策略以通吃市場商機。公司緊密合作超微 (AMD-US) 推出搭載 AMD Instinct MI300X 與 MI300A 等不同架構的 AI 伺服器，提供客戶更多元的算力選擇。同時，公司也同步推出結合 Intel Xeon 處理器與 Gaudi 3 加速器的伺服器平台，以涵蓋三大晶片巨頭的完整產品線展現強大競爭力。
在終端消費與邊緣運算市況方面，雖然部分低階板卡市場確實受到關鍵零組件漲價影響而導致出貨放緩，但公司透過積極切入高階產品成功分散風險。發言人劉文忠觀察指出，AI 的實際應用已經明確從雲端伺服器下放到了個人的 PC 裝置上。隨市場重心轉移，經營團隊認為傳統的下半年旺季依然樂觀，高階產品組合優化將持續引領獲利前行。
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