鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (15) 日早盤受 AI 熱潮激勵，指數一度大漲逾 650 點，衝上 42408.66 點歷史新高。盤中受到亞、韓股市暴跌的拖累，高檔獲利了結賣壓大舉出籠，指數急殺翻黑，最低下探 41060.57 點，高低價差劇震達 1348.09 點。終場收 41172.36 點，下跌 579.39 點，跌破 5 日、10 日均線，成交量 1.3 兆元。
台股今日同時收周線，在上周大漲 2677 點拉出長紅後，本周周 K 線翻黑，全周下跌 431.58 點，並爆出 6.23 兆元天量，5 日平均量高達 1.31 兆元。
日韓股市今日盤中受到債券市場急挫衝擊，與台股同步一路下殺走低。30 年期美債殖利率衝上 5% 大關；10 年期韓債殖利率升至 4.186%，創下 2023 年 11 月以來新高，10 年期日債殖利率更一度突破 2.7%，創下 1997 年以來的新高，引發市場對高估值資產的擔憂。尾盤韓股跌幅超過 6%，日股跌幅也重達 2.6%。
台股權值股跌多於漲，台積電 (2330-TW) 下跌 5 元，收 2265 元；聯發科 (2454-TW) 跌約 4%，下跌 145 元，收 3260 元，台達電 (2308-TW) 跌約 3% ；而鴻海 (2317-TW) 漲約 1%、聯電 (2303-TW) 漲約 1%。
台積電技術論壇提到 COUPE 以及 AI 眼鏡等關鍵字，帶動商關族群走揚。光電指標股大立光 (3008-TW) 盤中攻上亮燈漲停；AI 眼鏡部分，揚明光 (3504-TW) 漲近 8%，玉晶光 (3406-TW) 漲約 4%。
金融類股受 4 月獲利開紅盤、金控雙雄單月獲利破百億元帶動，人氣明顯回溫；新新光金 (2887-TW) 漲約 2%，富邦金 (2881-TW) 、國泰金 (2882-TW) 均漲約 1%。
川習會使得軍工概念股逆勢獲資金關注，寶一 (8222-TW) 漲約 3%，雷虎 (8033-TW) 漲約 2%，龍德造船 (6753-TW) 走揚。
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