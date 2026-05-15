台股今 (15) 日早盤受 AI 熱潮激勵，指數一度大漲逾 650 點，衝上 42408.66 點歷史新高。盤中受到亞、韓股市暴跌的拖累，高檔獲利了結賣壓大舉出籠，指數急殺翻黑，最低下探 41060.57 點，高低價差劇震達 1348.09 點。終場收 41172.36 點，下跌 579.39 點，跌破 5 日、10 日均線，成交量 1.3 兆元。

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日韓股市今日盤中受到債券市場急挫衝擊，與台股同步一路下殺走低。30 年期美債殖利率衝上 5% 大關；10 年期韓債殖利率升至 4.186%，創下 2023 年 11 月以來新高，10 年期日債殖利率更一度突破 2.7%，創下 1997 年以來的新高，引發市場對高估值資產的擔憂。尾盤韓股跌幅超過 6%，日股跌幅也重達 2.6%。