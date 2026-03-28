鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-28 12:46

華紙 (1905-TW) 日前指出，去年第四季起觀察到需求逐步回溫，加上木片原料及運費雙雙上漲，推升短纖價格逐步走高，預期價格將持續呈現上行趨勢，激勵華紙本周喜迎 2 根漲停，並大漲逾 3 成。

紙漿價格漲勢擋不住，華紙笑納兩根漲停周漲逾3成。(圖：shutterstock)

華紙本周漲幅 31.62%，並於周四 (26 日)、周五 (27 日) 連兩日漲停，周五收 15.4 元，股價寫近 1 年新高，站穩所有均線。此外，華紙也於周五爆出 6.2 萬張巨量，為 2023 年 8 月以來最大成交量。

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至於三大法人本周籌碼動向，雖然三大法人連續 6 個交易日買超，但於周五轉賣，且大砍 6034 張，因此本周合計賣超 2419 張。

總經理陳瑞和表示，短纖價格自去年第四季起至上個月累積上漲 100 美元，本月預估再漲 20 美元，合計調漲 120 美元，每公噸漲至 620 美元，短期內價格將持續呈現上行。長纖價格也多次上調，每次約漲 10 美元，目前每公噸約 720 至 730 美元。

至於美伊戰爭是否對營運或需求端造成影響，陳瑞和則指出，現階段還不好判斷，主要擔憂未來能源成本提高，加上運費也走揚，市場接受度還有待觀察。

陳瑞和強調，目前往上趨勢是確定，但市場對於價格漲幅尚無取得共識，客戶觀望氣氛濃厚，在接單與出貨皆較謹慎保守，且以短單為主。