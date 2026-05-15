鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-15 20:10

根據世界銀行的最新報告，越南今年的經濟成長，預計將從 2025 年 8% 的強勁擴張放緩至 6.8%。儘管越南經濟前景依然穩健，但受全球環境疲軟與中東衝突 (如伊朗戰爭) 影響，下行風險已顯著增加。

世界銀行駐越南代表 Mariam J. Sherman 指出，不穩定的全球貿易條件與「石油衝擊」正使越南的外部環境更具挑戰性。由於越南高度依賴進口原油，全球油價波動已直接傳導至國內燃料價格，推升了運輸與食品分銷成本。這不僅使 2026 年的預測通膨率升至 4.2%，也可能因家戶支出受壓而削弱福利增長。

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在金融體系方面，越南銀行業正面臨資金壓力，信貸增長速度超過了存款動員，且信貸對 GDP 的占比已達 145% 的高位。在高企業槓桿與有限外匯儲備的背景下，長期的地緣政治衝突可能進一步壓迫出口、加劇貨幣與銀行業的流動性風險。

報告強調，越南過去依賴要素累積 (Factor Accumulation) 與出口導向的模式已面臨生產力增長滯後的瓶頸。為此，世界銀行敦促越南政府應加快結構性轉型，將增長動力轉向由生產力驅動，並深化資本市場及引進更高品質的外國直接投資 (FDI)。同時，提升公共投資的執行效率與制度整合，將是增強未來經濟韌性的關鍵。