鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-15 11:02

第一金控 (2892-TW) 昨 (14) 日公告最新獲利表現，受惠於台股 4 月大漲超過 7203 點、整體營運動能噴發。4 月單月稅後純益揚升至 31.58 億元，較 3 月大幅成長 16.5%，表現優於預期。累計今年前 4 月稅後純益已正式衝破百億大關，達 114.01 億元，較去年同期顯著成長 23.3%，每股稅後盈餘（EPS）為 0.79 元。繼兆豐金 (2886-TW) 與華南金 (2880-TW) 之後，第一金控也順利晉身「百億俱樂部」，成為公股金控中第三家獲利破百億的領頭羊。

觀察第一金 4 月各子公司獲利亮點，非銀行子公司的強勁反彈成為推升金控獲利的主引擎。

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其中，第一金證券在投資收益豐厚的帶動下，4 月單月獲利來到 3.06 億元，月增率高達 157.6%；累計前 4 月稅後純益達 8.17 億元，年增率衝上 553.7%，顯示在資本市場熱絡環境下，證券業務獲利極具爆發力。

第一金人壽同樣表現亮眼，因投資收益表現強勁，4 月獲利升至 0.98 億元，月增幅高達 4972.2%，累計前 4 月獲利來到 2.51 億元，獲利動能不容小覷。

核心子公司第一銀行部分，4 月稅後純益為 25.93 億元，雖較 3 月小幅減少 3.7%，主要是單月提存金額較高所致，但在核心業務上展現強大韌性。尤其金融交易利得因 SWAP（換匯交易）收益回溫，有效支撐營收表現，淨利收與淨手續費收入則維持與 3 月相當的穩定水準。

在資產品質方面，一銀維持優質水準，逾放比僅 0.16%，撥備覆蓋率達 865.89%；累計一銀前 4 月稅後純益達 101.66 億元，年增 13.2%。