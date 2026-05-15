鉅亨網新聞中心 2026-05-15 14:20

美核心智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 國防與安全部門總裁 Seth G. Jones，本周發布一份重要專題報告，指出儘管美國軍事力量強大，但在應對與中國的長期化衝突中面臨嚴峻挑戰。報告核心觀點認為，美國目前的國防工業基礎尚未準備好應對與中國在印太地區的潛在戰爭，特別是在遠程彈藥儲備與生產效率方面存在顯著缺失。

中東衝突與「空虛的彈藥箱」

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這份名為《美國是否已做好與中國戰爭的準備？》(Is the United States Prepared for a War with China?) 的專題報告指出，2025 年至 2026 年間發生的「伊朗戰爭」(Operation Epic Fury) 嚴重削弱了美國應對中國挑戰的資源。美軍在伊朗戰事中消耗了大量的遠程精確引導武器與防空截擊彈藥。

據評估，美軍在伊朗衝突中可能消耗了超過 50% 的薩德系統 (THAAD)、標準三型 (SM-3) 及愛國者 (Patriot) 截擊導彈預算庫存。

報告強調，「彈藥庫空虛」並非新問題，但在伊朗戰事後變得更為緊迫。雖然五角大廈官員公開宣稱美國有足夠儲備實現全球指揮任務，但報告數據顯示，在多次針對台灣衝突的兵棋推演中，美軍的關鍵遠程導彈庫存通常在開戰後一周內便告罄。

嚴峻的生產時程與工業差距

報告指出，補充這些「空空如也」的彈藥箱並無速成之法。關鍵彈藥的生產周期極長：

標準三型二 A 段 (SM-3 IIA)： 從簽約到交付需約 51 個月 (超過 4 年)。

標準六型 (SM-6) 與戰斧導彈 (TLAM)： 生產周期約為 3 年。

愛國者截擊導彈 (PAC-3 MSE)： 需超過 2 年。

相較之下，報告警告中國的國防工業基礎已處於「戰時狀態」，正以大規模、高速度在陸、海、空、太空及網路領域建設武器系統。中國在第一島鏈乃至第二島鏈內擁有顯著的數量優勢，而美國在印太地區的基地 (如關島、日本沖繩與菲律賓) 高度暴露在中國導彈與無人機的威脅之下。

戰略轉型：構建「地獄景觀」

為抵銷中國的數量優勢，報告建議美軍應採納美軍印太司令部提出的「地獄景觀」(Hellscape) 作戰概念。此戰略旨在將台灣海峽轉化為一個由大量無人系統組成的「無人地獄」，以阻止中國解放軍的登陸行動。

實現此目標的核心在於「精確數量」，即大量生產廉價、可消耗的無人平台。報告參考俄烏戰爭經驗，美軍與台灣需要生產數十萬架小型無人機、無人潛航器 (UUV) 與無人水面艦艇 (USV)，以彌補昂貴武器數量的不足。

此外，報告也特別提到美國對台軍售的積壓問題，目前累計金額已高達約 320 億美元，包括魚叉岸防系統與先進防空導彈，這進一步削弱了印太地區的威懾力。

五大關鍵能力優先順序

報告建議五角大廈應將資源集中於以下五個領域：

水下優勢： 結合高成本的維吉尼亞級核潛艇與廉價的無人潛航器 (UUV)。 高低搭配的空中力量： 結合第五、六代戰鬥機與數十萬架廉價無人機。 遠程精確打擊武器： 大幅增加如長程反艦導彈 (LRASM) 與聯合防區外空對地導彈 (JASSM) 的產能。 防空系統： 特別是應對無人機威脅的廉價截擊技術，如定向能武器或高功率微波。 數位戰場網路： 利用 AI 驅動的指揮控制系統連結所有作戰域。

政策建議：建立「國家工業化」機制

報告最後呼籲採取「緊急步驟」以縮短太平洋地區的戰力缺口。作者 Jones 建議美國政府效仿二戰與冷戰初期的做法，建立一個由總統直接領導的「國防生產委員會」，賦予其打破官僚僵局與整合私人企業生產力的職權。

同時，報告要求國會與國防部應全面資助多年期採購合約，給予供應商長期的資金保障，以加速固體火箭發動機、鑄件等基礎零部件的供應效率。