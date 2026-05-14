鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-14 17:48

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (14) 日公布最新財報營收及獲利資訊，2026 年第一季營收及稅後純益同創歷史新高，首季稅後純益 1.37 億元，季增 65.63%，年增 33.17%，每股純益 3.58 元，主要爲加入水五金產品代工挹注業績大幅成長。

泰金 - KY 在 2026 年首季營收 6.97 億元，創新高，毛利率 21.59%，季增 2.41 個百分點，年減 9.38%，2026 年首季稅後純益 1.37 億元，季增 65.63%，年增 33.17%，每股純益 3.58 元

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泰金 - KY 過去主要以家飾外觀件為產品主軸，客戶層主要皆為美系國際知名品牌及通路客戶，2025 年以前產品類別主要以櫥櫃五金、衛浴配件及窗飾五金為核心產品，2025 年第四季開始投入水五金產品代工，並將於今年貢獻全年營收，加上今年新增 2 家美系品牌客戶，營收成長已於第一季顯現。

而泰金 - KY2026 年首季獲利方面，由於產品組合的大幅度改變，整體平均毛利率雖有所下降，但隨著新產品生產日趨穩定，今年第一季毛利率已較去年第四季有所提升，加上營收規模顯著成長，因此第一季即創下歷史獲利新高的佳績。

展望未來，泰金 - KY 由於客戶數逐年的增加，在北美房地產景氣尚未完全復甦情況下，營收仍大幅度成長，加上持續努力精進毛利率表現，今年有機會挑戰過去獲利高點，再創新高。

泰金 - KY 的最新營收資訊上，2026 年 4 月營收以 2.65 億元再優於上月表現，續創新高，月增 0.24%，年增 1.4 倍，不受泰國潑水節工作天數減少影響，連續兩月突破歷史新高。泰金 - KY 在 2026 年 1-4 月營收爲 9.62 億元，年增 88.11%。