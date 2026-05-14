營收速報 - 富邦金(2881)4月營收533.56億元年增率高達219.79％
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富邦金(2881-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣533.56億元，年增率219.79%，月增率303.05%。
今年1-4月累計營收為1,198.48億元，累計年增率402.59%。
最新價為94.6元，近5日股價上漲0.11%，相關金融保險下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+24802 張
- 外資買賣超：+46858 張
- 投信買賣超：-22138 張
- 自營商買賣超：+82 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|533.56億
|220%
|303%
|26/3
|132.38億
|139%
|-55%
|26/2
|293.73億
|69%
|23%
|26/1
|238.81億
|10%
|-44%
|25/12
|426.51億
|8%
|-19%
|25/11
|529.74億
|53%
|9%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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