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營收速報 - 合庫金(5880)4月營收60.94億元年增率高達65.45％

鉅亨網新聞中心

合庫金(5880-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣60.94億元，年增率65.45%，月增率14%。

今年1-4月累計營收為220.08億元，累計年增率21.78%。

最新價為22.75元，近5日股價下跌-0.44%，相關金融保險下跌-0.05%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-31005 張
  • 外資買賣超：-31071 張
  • 投信買賣超：-290 張
  • 自營商買賣超：+356 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 60.94億 65% 14%
26/3 53.46億 5% 3%
26/2 52.03億 18% -3%
26/1 53.66億 9% -21%
25/12 67.90億 32% 9%
25/11 62.18億 26% 5%

合庫金(5880-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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