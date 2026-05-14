鉅亨網新聞中心
截至台北時間2026年5月15日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計227家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|中信金-金融保險業
|196.92億
|1120.6%
|富邦金-金融保險業
|533.56億
|219.8%
|國泰金-金融保險業
|305.15億
|153.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|富邦金-金融保險業
|533.56億
|303.1%
|國泰金-金融保險業
|305.15億
|53.4%
|中信金-金融保險業
|196.92億
|50.4%
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達227家。其中營收年增大於 25％有75家，年增小於-20％有17家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|75家
|大於50億
|>= 0%
|82家
|大於50億
|< 0%
|53家
|大於50億
|<= -20%
|17家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|22.46億
|6493.7%
|興富發-建材營造業
|71.67億
|4077.7%
|國票金-金融保險業
|15.02億
|3640.9%
|中信金-金融保險業
|196.92億
|1120.6%
|統一證-金融保險業
|44.44億
|1002.1%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|統一證-金融保險業
|44.44億
|3286.6%
|櫻花建-建材營造業
|20.65億
|545.6%
|富邦金-金融保險業
|533.56億
|303.1%
|亞昕-建材營造業
|20.64億
|299.7%
|群益證-金融保險業
|46.48億
|145.3%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
