TrendForce：DRAM Q2合約價續強 壓縮手機產量

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-14 19:13

根據 TrendForce 最新記憶體調查，2026 年第二季 Mobile DRAM 合約價持續大幅上揚，預估第二季 LPDDR4X 平均銷售單價 (ASP) 將至少季增 70-75%，LPDDR5X 則季增 78-83%，智慧手機品牌面臨更沉重的成本壓力。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

其中，韓系兩大原廠價格策略出現分化。Samsung 傾向一次到位，漲幅相對顯著；從 SK hynix 目前提供的臨時報價來看，漲幅相對溫和，採循序墊高的策略，預估 5 月下旬才會完成定價。

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值得注意的是，連續數季的高額漲幅使手機品牌成本壓力日益沉重。在此環境下，除了壓縮 2026 年智慧手機全年生產總數外，品牌廠於 2025 年底與原廠簽訂的 LTA 位元採購量恐怕也將難以達成。

在高價 DRAM 常態下，手機端被迫重新調整規格配置。高階以 12GB 為主，16GB 縮減；中階回歸 8GB 核心；低階收斂至 4GB。隨 2GB/3GB 逐步淘汰與低配機減產，2026 年全球平均容量仍推升至 8.5GB，年增 10%。