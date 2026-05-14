TrendForce：DRAM Q2合約價續強 壓縮手機產量
鉅亨網記者魏志豪 台北
根據 TrendForce 最新記憶體調查，2026 年第二季 Mobile DRAM 合約價持續大幅上揚，預估第二季 LPDDR4X 平均銷售單價 (ASP) 將至少季增 70-75%，LPDDR5X 則季增 78-83%，智慧手機品牌面臨更沉重的成本壓力。
其中，韓系兩大原廠價格策略出現分化。Samsung 傾向一次到位，漲幅相對顯著；從 SK hynix 目前提供的臨時報價來看，漲幅相對溫和，採循序墊高的策略，預估 5 月下旬才會完成定價。
值得注意的是，連續數季的高額漲幅使手機品牌成本壓力日益沉重。在此環境下，除了壓縮 2026 年智慧手機全年生產總數外，品牌廠於 2025 年底與原廠簽訂的 LTA 位元採購量恐怕也將難以達成。
在高價 DRAM 常態下，手機端被迫重新調整規格配置。高階以 12GB 為主，16GB 縮減；中階回歸 8GB 核心；低階收斂至 4GB。隨 2GB/3GB 逐步淘汰與低配機減產，2026 年全球平均容量仍推升至 8.5GB，年增 10%。
這場由供給端強勢主導的記憶體價格戰，將於未來幾季持續對全球手機產業施加深遠且沉重的壓力。TrendForce 指出，手機品牌被迫採取更積極的因應策略，包括協調 App 開發業者調降對記憶體容量的耗用、發展更多依賴雲端資源的服務模式，唯有從軟體、系統架構同步著手，才能在成本壓力與需求放緩的雙重挑戰下，維持營運韌性與品牌競爭力。
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