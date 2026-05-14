鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 20:25

台股主動式 ETF 買氣沸騰，但也引發溢價過高的投資風險。統一投信最新發行的主動統一升級 50(00403A-TW) 自募集期間就掀起轟動，12 日掛牌首日更出現溢價幅度超過 5% 的異常現象，引發市場高度關注。對此，金管會證期局官員今 (14) 日指出，當天 6 家造市商確實已積極提供流動性，釋出的份額已占該基金總成交金額的 60%，奈何買盤仍強力湧入造成供需失衡，未來會督促證交所研擬造市機制相關精進計畫。

統一投信去年推出首檔主動式 ETF「主動統一台股增長長 (00981A-TW)」，今年憑藉經理人亮眼的操盤績效在市場掀起搶購熱潮，更被投資人譽為「瑤池金母」。在明星產品的光環加持下，新上市的 00403A 買氣驚人，募集期間便吸金高達 791 億元，掛牌首日規模更直接衝破千億大關，刷新主動式 ETF 的歷史紀錄。

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00403A 掛牌首日溢價率高達 5.57%，外界質疑造市商是否失職，未來是否應檢討發行商與造市商 ETF 管理機制，對此，證期局副局長黃厚銘緩頰，根據業者回報的數據，00403A 掛牌首日，6 家合作的造市商 (流動量提供者) 其實動作相當積極。

黃厚銘說明，這 6 家造市商當天不斷向投信公司申購單位數，並投入市場釋出流動性，其釋出的份額已占當日該基金總成交金額的 60%。然而，由於當天市場買盤力道過於強勁，即便造市商已盡力滿足需求，仍無法完全平抑供需失衡導致的溢價。

針對主動式 ETF 頻繁出現大幅溢價，例如先前的 00981A 也曾出現長期溢價，黃厚銘強調，會要求證交所加強督導投信公司與造市商，落實流動性調節管理，務必發揮造市功能以彌平折溢價，並已指示證交所進一步研議，看是否有更具效率的機制，協助造市商在面對極端買盤時，更快速有效地平抑溢價。

除了制度面的管理外，證期局也會要求投信公司透過公開資訊加強宣導，例如官網即時折溢價查詢、重大訊息等，提醒投資人注意溢價風險。