鉅亨網新聞中心 2026-05-14 21:00

受美伊戰爭引發的全球石油市場劇烈動盪影響，國際油價一度飆升至每桶 103 美元，導致多國面臨燃料短缺與電力不穩的威脅。然而，據美媒《politico》報導，這場由川普政府發動的戰爭，卻意外成為中國清潔能源技術的最佳「推銷員」。

近期貿易數據顯示，各國為擺脫對中東油氣的依賴，正加速轉向中國產的電動汽車、太陽能板及電池，使中國在全球能源轉型的領導地位進一步鞏固。

‌



能源危機推升綠能需求

根據清潔能源智庫 Ember 數據，截至今年 3 月的過去一年間，中國清潔能源技術產品出口額已達 2,430 億美元。光是 3 月份，中國太陽能產品出口量便環比翻倍至 68 吉瓦，共有 50 個國家自中國進口的規模創下歷史新高。

此外，中國乘用電動汽車 (含混動) 的出口占比已升至 53%，年率增幅超過 100%，出口量正式超越傳統燃油車。在風力發電領域，海外訂單也從 2023 年的 6.9 吉瓦翻倍成長至去年的 14.3 吉瓦。

地緣政治轉向

分析人士指出，儘管美國油氣企業短期內因戰爭帶來的能源危機獲利豐厚，但從長遠來看，中國正透過平價的綠能設備削弱美國的「能源主導地位」。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Erica Downs 認為，世界正從「依賴實體儲備」轉向「技術主導」的能源安全觀，這對在供應鏈占據龍頭地位的中國極為有利。

中國在此次危機中展現了與美國截然不同的影響力：美國被視為地區動盪的源頭，而中國則透過轉運航空燃油、供應液化天然氣 (LNG) 以及擴大綠能出口，成為提供穩定供給與經濟韌性的「避風港」。即使如菲律賓等與中方存在分歧的鄰國，也在危機中尋求中國的援助。

未來展望：兩種能源世界觀的博弈

川普政府目前仍聚焦於碳氫能源 (化石燃料)，並對中國綠能產品施加高額關稅，甚至公開嘲諷再生能源技術。然而，隨著戰爭持續，越來越多國家體認到化石燃料供應的不穩定性，進而轉向更穩定的電力來源——中國技術。