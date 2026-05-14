鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-14 18:06

星展銀行（台灣）今 (14) 日宣布推出全新數位服務「星展星耀理財」，正式落實財富管理全客群策略布局，鎖定資產總額介於新台幣 30 萬元至 300 萬元間的新興富裕族群，透過全數位經營模式整合帳戶管理、全球支付與投資理財，降低專業理財門檻。客戶凡資產達標即可自動升等，享有每月 30 次跨行轉帳免手續費、專屬線上換匯優惠及跨國速匯零手續費等權益。

瞄準新興富裕族群 填補財管市場版圖

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星展銀行（台灣）目前服務全台約 320 萬名客戶。總經理黃思翰指出，台灣作為科技島，民眾對數位服務接軌程度極高，且台灣人均資產已穩居全球前 5、亞洲第 2，顯示理財需求旺盛。過去財富管理服務多聚焦於資產 300 萬元以上的高端客戶，然而廣大的「新興富裕族群」同樣渴望專業且便利的金融支援。

根據麥肯錫（McKinsey & Company）報告，亞洲已開發市場中，高達 76% 的新興富裕族群傾向透過數位管道獲取投資建議。因此，星展決定結合連續 17 年榮獲「亞洲最安全銀行」的信譽與數位領先優勢，推出「星展星耀理財」，將過去限於高資產客戶的服務普及化，讓理財自然融入客戶生活。

一站式數位平台 全球支付與理財 e 網打盡

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，「星展星耀理財」的推出是「水道渠成」。星展透過 digibank 與 Card + 兩大核心平台，串聯日常交易與財富管理，2025 年客戶透過數位平台處理海外投資、換匯及貸款的占比已達 8 至 9 成。

「星展星耀理財」客戶不需額外申請，資產達 30 萬元即可自動升等，並享有以下專屬權益：

轉帳與換匯優惠： 每月提供 30 次跨行轉帳免手續費，並享有與「星展豐盛理財」同等級的線上換匯優惠（涵蓋美元、日圓等 7 種幣別）。

全球金融通路： 全台 ATM 提款零手續費，使用「DBS Remit 星展跨國速匯」享零手續費，並支持 TWQR 掃碼支付。

專業研究資源： 數位平台提供星展集團專業投資分析報告與周報訂閱，讓客戶即時掌握全球市場脈動。

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