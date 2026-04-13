鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-13 18:54

中東地緣政治衝突加劇，引發全球市場動盪，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉，今（13）日於第二季投資展望指出，金價基於三原因得到支撐，今年下半年可望上看 6250 美元；美元在利差優勢與避險地位支撐下將維持強勢。

陳昱嘉指出，黃金在動盪環境中展現強大的風險分散能力，星展將目標價由上半年的 5350 美元，大膽上修至下半年的 6250 美元。

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關於影響金價的因素，陳昱嘉表示，儘管短期可能因資人套現需求出現震盪，但隨央行儲備需求及避險情緒推升，金價長線走勢依然積極。同時，美元在利差優勢與避險地位支撐下將維持強勢，建議投資人應將稀缺資產納入核心配置，以應對意外通膨與地緣風險。

隨著地緣政治緊張局勢未見放緩，市場對於能源供應中斷的擔憂日益增加。星展銀行指出，地緣衝突極可能推升油價挑戰 100 美元大關，這不僅加深全球通膨壓力，也讓傳統避險資產的地位更顯重要。