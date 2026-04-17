鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-17 17:02

根據 Counterpoint Research 最新《先進 IT 顯示器出貨量及技術報告》，2025 年全球筆電顯示器出貨量年增 7%，高階筆電顯示器（MiniLED 與 OLED）出貨量年增 19%。成長主要來自記憶體成本上升前的提前拉貨、企業換機需求、AI PC 導入以及新產品推出。

研調：筆電顯示器市場2026年預期轉弱 記憶體成本上升影響需求 OLED維持成長。(圖：shutterstock)

展望 2026 年，受記憶體成本上升影響，整體筆電顯示器市場預計將年減 5%。同時，企業裝置汰換、軟體升級與 AI 功能導入，預期將對需求提供一定支撐。

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在高階筆電顯示器方面，2026 年出貨量預估年減 1%。其中，MiniLED 筆電顯示器因產品線調整與成本壓力，預計將年減 43%；OLED 筆電顯示器則預計年增 33%。OLED 的成長主要與 Apple 於新一代 MacBook Pro 導入 OLED 技術有關。

預期將推動 OLED 在 IT 裝置中的滲透。 Counterpoint Research 研究副總監 David Naranjo 表示，2025 年市場表現主要受提前拉貨與企業升級需求帶動。進入 2026 年後，在記憶體成本上升的影響下，筆電顯示器市場逐步回歸常態，並對 OEM 的產品配置與定價形成壓力。