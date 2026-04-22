研調：全球手機出貨2026年預估降12％ 三星、蘋果積極推AI高階手機抬升獲利

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-22 11:57

研調機構 Counterpoint Research 今 (22) 日舉辦 AI 智慧手機講座，Counterpoint 指出，受到記憶體成本上升與宏觀經濟不確定性影響，預估 2026 年的出貨量將下降約 12 ％，不過高階市場表現強勁，手機品牌蘋果 (AAPL-US)、三星 (005930-KR) 也積極推出 AI 高階手機抬升獲利。

全球手機出貨2026年預估降12％ 三星、蘋果積極推AI高階手機抬升獲利。(圖：shutterstock)

在市場表現方面，儘管面臨經濟逆風，2025 年全球手機銷售仍成長 3%。然而受到記憶體成本上升與宏觀經濟不確定性影響，預估 2026 年的出貨量將下降約 12%。記憶體定價已成為影響品牌獲利能力與產品配置的關鍵因素 。

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高階市場展現強勁韌性，消費者傾向購買旗艦機型。三星的 S26 Ultra 在系列初期銷售中佔比達到 71%，高於前一年的 61%。這種趨勢讓製造商能透過引導用戶購買高毛利設備，來減緩零組件成本上漲帶來的衝擊 。

記憶體規格持續升級以支持設備端的 AI 功能。在 2026 年全球售出的手機中，高達 63% 的設備配備 12GB 以上的隨機存取記憶體。大容量的統一記憶體對於在本地端運行大型語言模型至關重要，能有效降低對雲端服務的依賴 。

蘋果在 2025 年以 50% 的市佔率持續領跑生成式 AI 手機市場。三星緊隨其後位居第二，儘管兩大品牌可能因低階市場的曝險而面臨短期成長壓力。谷歌 GOOGL-US 則透過在中國與俄羅斯以外地區推廣 AI 框架，穩固其平台核心地位 。

供應鏈策略正快速朝向多元化發展並加速移出中國。包括蘋果在內的全球手機大廠，向印度與其他地區轉移生產基地的速度超乎原先預期。這種加速很大程度上受到地緣政治討論以及對增強供應鏈韌性需求的驅動 。