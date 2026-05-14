鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 17:42

台新新光金控 (2887-TW) 今 (14) 日公布 2026 年 4 月自結稅後純益為 77.9 億元，較去年同期成長 513%，累計前 4 月稅後純益為 288.5 億元，較去年同期成長 381%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.12 元，創歷史新高。台新新光金控旗下投信、人壽及證券子公司的整併已順利完成，營運綜效正逐步顯現，現階段重點聚焦於銀行端合併，以完善最後一哩路。

主要子公司台新銀行 4 月稅後純益 17.4 億元，累計稅後純益為 80.8 億元，較去年同期增加 19%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。截至 4 月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為 925.45%，資產品質維持穩健。

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新光銀行 4 月稅後純益 8.1 億元，累計稅後純益 30.5 億元，獲利續創歷史同期新高。累計淨手收較同期增加 27% 表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。另資產品質方面持續維持穩健，至 4 月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為 1006%。

新光人壽 4 月稅後純益 32.6 億元，累計稅後純益 151.8 億元。受惠於 CSM 穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。保險業務動能仍維持強勁，前 4 月 FYP 達 460 億元，年成長 66%。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質 CSM 存量，確保長期財務健全。

台新證券與元富證券 4 月合計稅後純益 20.8 億元，合計累計稅後純益 51.5 億元，創歷年同期新高，主因證券市場指數上漲且交易持續熱絡，致營業證券處分及評價利益增加，與經紀手續費收入增加。

台新新光金控表示，依國際財務報導準則第 3 號 (IFRS 3，企業合併) 規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。