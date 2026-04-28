鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 15:10

2026 年 5 月綜合所得稅申報季即將開跑，如何聰明繳稅成為民眾關注重點。今年各大金融機構百家爭鳴，永豐銀行祭出最高 25 萬刷卡金與分期優惠；台北富邦銀行針對理財會員給出最高 0.66% 高額回饋；台新銀行主打私銀客戶最高 12 期 0 利率；而行動支付龍頭街口支付則推出「免單」抽獎，讓民眾在納稅之餘，也能運用信用卡與數位支付工具彈性理財，減輕繳費負擔。

永豐銀行：尊榮會員最高回饋 25 萬 全卡友免手續費

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永豐銀行今年鎖定高資產客戶，提供「Paytax 財政部網路繳稅平台」刷卡免手續費優惠。

高資產優惠： 私人銀行、亞洲資產中心客戶最高可享 25 萬刷卡金 並享 6 期 0 利率。

永傳會員： 刷永傳世界卡或任一永豐卡，登錄享最高 0.38% 回饋（上限 15 萬）及 6 期 0 利率。

小資回饋： 使用「幣備卡」或「DAWHO 卡」登錄享 0.15% 回饋（上限 1,000 元）；登入 DACARD APP 繳稅滿 3 萬還可抽萬元 SOGO 禮券。

台北富邦銀行：理財會員最高 0.66% 回饋 分期靈活選

北富銀提供「回饋」與「分期」二擇一方案，滿足不同財務規劃。

高額回饋： 恆富、智富理財會員最高享 0.66% 刷卡金；富邦 J 卡單筆滿百萬享 0.36% 回饋。

分期方案： 理財會員與存戶享 3 期 0 利率；一般卡友則提供 12 期以上前 3 期免息，大幅減輕繳稅當月的現金流壓力。

信貸加碼： 線上申辦信貸享首期利率 0.01% 及手續費減免優惠。

台新銀行：私銀財管最優分 12 期 0 利率 行動支付領先布局

台新銀行針對綜所稅推出分眾化設計，特別強化分期彈性。

財管會員： 單筆滿 12 萬最優享 12 期 0 利率，且合併回饋最高達 0.5%（需搭配 Richart 萬事達卡或 JCB 卡）。

多元繳稅： 房屋稅透過街口支付綁定台新街口聯名卡，最高享 2.15% 街口幣。

額外小確幸： 配合台北捷運感應支付服務，新戶綁定手機感應搭乘，最高享 10 趟免費。

街口支付：繳稅拚「免單」 綁定銀行帳戶再加碼

偏好行動支付的族群，街口支付提供充滿驚喜的抽獎與加碼。

免單抽獎： 單筆繳稅滿 5000 元，有機會抽中 5000 元街口幣回饋。

帳戶抽獎： 新戶繳稅最高抽 5% 回饋、舊戶抽 3% 回饋。

指定銀行帳戶： 綁定「樂天帳戶」並推薦新戶，享繳稅金額 10% 回饋 (上限 200 元)；綁定「將來銀行」則享最高 1% 回饋。

提醒民眾，2025 年獲得的街口幣將於 2026 年 5 月底失效，建議民眾可趁繳稅季將過期點數折抵掉。