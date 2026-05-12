易威受惠美國與中國市場營運穩健 Q1由虧轉盈EPS 0.16元

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展望後市，易威指出，將持續推動美國市場產品開發與上市布局，並穩定擴大中國市場既有產品的終端覆蓋與銷售動能。同時，也持續評估策略合作、新品項開發與市場拓展機會。

另外，針對與健亞 (4130-TW) 的股份轉換案，已在 4 月 22 日經雙方股東會決議通過，目前正依相關法令及主管機關規定，辦理後續申請與送件程序。