易威受惠美國與中國市場營運穩健 Q1由虧轉盈EPS 0.16元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
易威 (1799-TW) 公告第一季財報，第一季營收 2.37 億元，稅後純益 0.2 億元，季對季、年對年皆由虧轉盈，每股純益 0.16 元。易威指出，受惠美國與中國市場業務持續推進，帶動第一季營運表現。
易威第一季營收 2.37 億元，季增 46.3%，年增 56.95%；毛利率 51.9%，季增 11.16 個百分點，年減 3.73 個百分點；營益率 7.59%，季對季、年對年皆轉正；稅後純益 0.2 億元，季對季、年對年皆轉虧為盈，每股純益 0.16 元。
易威指出，第一季營收創高並實現獲利，主要受惠既有產品銷售動能延續、美國市場業務貢獻提升，以及中國市場產品覆蓋率與銷售規模逐步擴大。
易威近年聚焦高技術門檻學名藥、505(b)(2) 改良型新藥及特殊劑型產品，透過美國製造與法規平台、中國市場銷售網絡，以及台灣策略合作資源，逐步建立跨區域營運基礎。
展望後市，易威指出，將持續推動美國市場產品開發與上市布局，並穩定擴大中國市場既有產品的終端覆蓋與銷售動能。同時，也持續評估策略合作、新品項開發與市場拓展機會。
另外，針對與健亞 (4130-TW) 的股份轉換案，已在 4 月 22 日經雙方股東會決議通過，目前正依相關法令及主管機關規定，辦理後續申請與送件程序。
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