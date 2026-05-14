鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-14 10:59

全整合電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 公布第一季稅後純益 2245 萬元，年減約 13.5%，每股純益 (EPS)0.74 元，欣新網董事會也通過買回庫藏股案，即日起至 7 月 10 日止買回普通股 500 張，買回區間價格為 40 元至 85 元，若股價低於區間價格下限將視情況繼續買回。

欣新網買庫藏股500張。(鉅亨網資料照)

欣新網第一季合併營收 14 億元，年增 16.83%，創同期新高，4 月合併營收 5.12 億元、年增 25.69%，前 4 月合併營收 19.12 億元，年增 19.08%，也創同期高。

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欣新網表示，此次祭出庫藏股政策主要是為激勵員工、提高員工向心力，希望藉此留任優秀人才，並展現對營運前景與獲利能力的信心。

對於第一季獲利衰退，欣新網說明，主要是因應品牌客戶增加、業務規模擴大，擴充人力和營運量能，造成營業費用增加。

欣新網團隊規模由去年第一季的 180 多人增至 250 人，藉此確保服務量能足以支撐持續攀升的營收與營運需求，欣新網強調，已走過快速擴編階段，短期內團隊人數不再大幅增加。

隨著組織規模與營運量能逐步到位，並結合 AI 應用導入營運流程，欣新網未來將持續聚焦深化品牌合作、提升作業效率，看好營收規模持續成長，同時整體獲利結構可進一步優化。

欣新網總經理黃懷恩說，電商生意越來越難做，品牌更仰賴專業代營運服務以求突圍，欣新網透過跨通路營運、精準行銷和數據整合分析能力，有效協助品牌提升銷售效率與獲利空間，對未來營運成長深具信心。