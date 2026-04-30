母親節採買關鍵字周增1倍 富邦媒、網家Q2業績升溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-30 10:37

即將進入 5 月，母親節檔期買氣熱絡，富邦媒 (8454-TW)momo 購物網「母親節」關鍵字搜尋量近期飆升 2 萬次、周增 1 倍，且整體活動節奏也更貼近當前消費者分段備禮、分批下單的趨勢，預估全檔期業績可達雙位數成長。

母親節採買關鍵字周增1倍。(圖：富邦媒提供)

momo 觀察，今年母親節消費動能明顯提前發酵，相關搜尋自 3 月底即開始攀升，顯示消費者傾向更早規劃準備，讓備禮周期明顯前移。

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因此，momo 首度導入互動遊戲機制，將送禮從一次性的消費行為，延伸為一段可以參與的過程，預估整體母親節檔期業績呈雙位數成長。

網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 則是發起母親節送禮網友大調查，發現近 40% 網友站隊「減輕家事派」，傾向選擇掃地機、洗碗機和按摩機等家電類商品。