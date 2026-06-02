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〈618電商大檔〉統一超強打自有電商生態系 樂估業績增4成

鉅亨網記者王莞甯 台北

統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 為迎接電商上半年最大檔期「618 購物節」，以自有電商生態系迎戰，看好「iOPEN Mall」平台產品線擴增且流量穩健成長，今年挑戰成長超過 40% 的目標。

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統一超以自有電商生態系迎戰618大檔。(圖：統一超提供)

統一超自有電商生態系涵蓋有 7-ELEVEN i 預購、iOPEN Mall、門市團購平台 i 划算和交貨便、賣貨便等服務，並整合全台超過 7300 家門市寄取件據點。


7-ELEVEN 說明，數位流通平台「iOPEN Mall」今年 5 月迎來開站 3 周年，平台目前已累積服務店家突破 12 萬家、商品數約 600 萬件，觀察去年 618 銷售三大消費趨勢，分別為「隨行杯常勝軍」、「季節性剛需」和「療癒 IP 力」。 

對於今年的 618 大檔， iOPEN Mall 特別引進專櫃級美妝和個人護理品牌，甚至迎合現在最流行戰鬥陀螺話題，順勢推出日本限定話題預購商品，多款上架即完售品項。


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