〈618電商大檔〉統一超強打自有電商生態系 樂估業績增4成

統一超自有電商生態系涵蓋有 7-ELEVEN i 預購、iOPEN Mall、門市團購平台 i 划算和交貨便、賣貨便等服務，並整合全台超過 7300 家門市寄取件據點。

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7-ELEVEN 說明，數位流通平台「iOPEN Mall」今年 5 月迎來開站 3 周年，平台目前已累積服務店家突破 12 萬家、商品數約 600 萬件，觀察去年 618 銷售三大消費趨勢，分別為「隨行杯常勝軍」、「季節性剛需」和「療癒 IP 力」。

對於今年的 618 大檔， iOPEN Mall 特別引進專櫃級美妝和個人護理品牌，甚至迎合現在最流行戰鬥陀螺話題，順勢推出日本限定話題預購商品，多款上架即完售品項。