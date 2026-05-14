鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-14 10:46

森崴能源 (6806-TW) 因旗下富崴承攬台電離岸風電二期計畫，認列預期合約損失，造成嚴重虧損，且淨值轉為負 1.82 億元，證交所將其定於 6 月 23 日終止上市，並將自明 (15) 日起打入全額交割，導致森崴能源今 (14) 日上演大逃殺，開盤直接跳空跌停，開盤一小時僅成交 2000 多張，尚有近 4 萬張跌停委賣單掛出。

森崴能源因子公司富崴承攬台電離岸風電二期計畫，認列預期合約損失，造成嚴重虧損，第一季虧損 18.5 億元，每股虧損 6.82 元，淨值轉為負 1.82 億元。證交所公告，因森崴能源淨值轉為負數，除打入全額交割，自 5 月 15 日開始，加採分盤集合競價交易方式，並定於 6 月 23 日終止上市。

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為解決財務問題，森崴能源表示，擬辦理私募並引進策略合作夥伴，私募目標為 30 億元，策略夥伴則鎖定未來對又德風場有興趣的投資人，目前已在洽談當中，希望透過私募度過危機。