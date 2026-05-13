鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 20:43

正崴 (2392-TW) 集團旗下森崴能源 (6806-TW) 因子公司富崴能源承攬台電離岸風力發電第二期計畫，造成嚴重虧損，臺灣證券交易所今 (13) 日公告，因森崴能源最新財報顯示淨值轉為負數，其上市有價證券併案打入全額交割，自 5 月 15 日起加採分盤集合競價交易方式，並定於 2026 年 6 月 23 日正式終止上市。

森崴能源淨值轉負！證交所：5/15起列分盤交易、6/23終止上市。（鉅亨網資料照）

森崴能源今日亦召開重訊記者會，揭露第一季鉅額虧損 18.5 億元，每股虧損達 6.82 元，將面臨下市危機。公司表示，受到離岸風電工程損失及銀行抽銀根影響，財務面臨空前挑戰，目前擬透過 30 億元私募案尋求一線生機。

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森崴能源今天下午召開重訊記者會，說明導致財務崩潰的三大主因，第一，子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期計畫，因全球物價上漲及船舶日租費用飆升，儘管爭取到約 30 億元追加款，但仍入不敷出，預估截至今年底，該工程累計損失將高達 59 億元。此外，因風機安裝廠商具獨占地位且要求預付全額工程款，導致資金極度緊繃。

其次，自 4 月 7 日被列為全額交割股後，森崴債信評等降至 D 等，票券公司與銀行不僅停止新信貸，更要求收回既有借款。從 3 月 16 日至今，銀行已收回約 35.6 億元，直接導致營運周轉金斷鏈。

第三，轉投資的新加坡寶崴海事轉型船舶出租失利，承租方違約未付租金，加上森崴對其背書保證與資金融通必須認列損失，成為淨值轉負 (-1.82 億元) 的最後一根稻草。