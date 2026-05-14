鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-14 09:01

美國總統川普 13 日（周三）晚間乘專機抵達北京，展開訪問中國行程。應中國國家主席習近平邀請，川普於 5 月 13 日至 15 日對中國進行國是訪問。

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黃仁勳上飛機前穿著黑色皮夾克，背著黑色雙肩包，下飛機時換上了西裝。馬斯克在社群平台 X 上說：「只有我和老黃（黃仁勳）在『空軍 1 號』上」。

這是中美兩國元首繼去年 10 月釜山之後再次面對面會談，也是美國總統時隔 9 年再次訪華。習近平將同川普就事關美中關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

川普在美東時間 12 日下午登上「空軍 1 號」，啟程前往中國。川普 11 日在社交媒體 Truth Social 上發文，表示非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。

中國駐美大使謝鋒 14 日在中共喉舌《人民日報》上撰文指出，中美國情不同，有分歧在所難免，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切。中方始終從對歷史、對人民、對世界負責的高度看待和處理對美關係，同時中方有必須維護的正當權益、必須堅守的原則底線。