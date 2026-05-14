鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普 13 日（周三）晚間乘專機抵達北京，展開訪問中國行程。應中國國家主席習近平邀請，川普於 5 月 13 日至 15 日對中國進行國是訪問。
據《新華社》報導，中國國家副主席韓正前往機場接機。隨川普下飛機的有川普的兒子和兒媳，國務卿魯比歐，國防部長赫格塞斯，以及全球首富馬斯克、輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳等人。
黃仁勳上飛機前穿著黑色皮夾克，背著黑色雙肩包，下飛機時換上了西裝。馬斯克在社群平台 X 上說：「只有我和老黃（黃仁勳）在『空軍 1 號』上」。
這是中美兩國元首繼去年 10 月釜山之後再次面對面會談，也是美國總統時隔 9 年再次訪華。習近平將同川普就事關美中關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。
川普在美東時間 12 日下午登上「空軍 1 號」，啟程前往中國。川普 11 日在社交媒體 Truth Social 上發文，表示非常期待即將開啟的中國之行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。
中國駐美大使謝鋒 14 日在中共喉舌《人民日報》上撰文指出，中美國情不同，有分歧在所難免，關鍵是尊重彼此核心利益和重大關切。中方始終從對歷史、對人民、對世界負責的高度看待和處理對美關係，同時中方有必須維護的正當權益、必須堅守的原則底線。
謝鋒強調，台灣、民主人權、道路制度、發展權利就是中方的四條紅線，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。中方要求美方以實際行動恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，停止在經貿、科技等領域對華非法無理遏制打壓，停止對中國學生學者等赴美人員採取無端盤查滋擾遣返等歧視性措施，為兩國關係發展清除障礙。
下一篇