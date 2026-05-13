鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聚思科技SNX-US的目標價調升至250元，幅度約13.64%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對新聚思科技(SNX-US)提出目標價估值：中位數由220元上修至250元，調升幅度13.64%。其中最高估值271元，最低估值166元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予新聚思科技評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

新聚思科技今(14日)收盤價為233.57元。近5日股價下跌13.64%，標普指數上漲1.95%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股SNX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
新聚思科技233.13+0.97%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty