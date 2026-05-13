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根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Novo Nordisk - ADR(NVO-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.22元上修至3.28元，其中最高估值3.94元，最低估值2.75元，預估目標價為47.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.94(3.94)
|3.97
|4.6
|5.17
|最低值
|2.75(2.75)
|2.64
|2.9
|2.89
|平均值
|3.33(3.31)
|3.34
|3.67
|4.12
|中位數
|3.28(3.22)
|3.3
|3.65
|4.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|496.47億
|531.98億
|599.39億
|643.45億
|最低值
|425.60億
|426.40億
|425.33億
|441.75億
|平均值
|456.10億
|466.83億
|501.18億
|547.89億
|中位數
|450.62億
|462.25億
|500.18億
|547.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.65
|1.73
|2.71
|3.29
|3.49
|營業收入
|223.78億
|249.98億
|337.00億
|421.15億
|467.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Novo Nordisk - ADR(NVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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