鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為23.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.53元，最低估值0.87元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.53(1.53)
|1.15
|0.96
|最低值
|0.87(0.87)
|0.87
|0.96
|平均值
|1.24(1.23)
|0.98
|0.96
|中位數
|1.32(1.29)
|0.97
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.51億
|64.64億
|66.84億
|最低值
|58.27億
|58.88億
|61.26億
|平均值
|60.65億
|61.01億
|63.58億
|中位數
|60.95億
|60.25億
|63.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|0.88
|1.04
|0.99
|1.10
|營業收入
|28.90億
|49.07億
|53.11億
|56.84億
|61.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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