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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為23.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.53元，最低估值0.87元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.53(1.53)1.150.96
最低值0.87(0.87)0.870.96
平均值1.24(1.23)0.980.96
中位數1.32(1.29)0.970.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值62.51億64.64億66.84億
最低值58.27億58.88億61.26億
平均值60.65億61.01億63.58億
中位數60.95億60.25億63.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.020.881.040.991.10
營業收入28.90億49.07億53.11億56.84億61.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHST

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