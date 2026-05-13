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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估上修至2.28元，預估目標價為150.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.2元上修至2.28元，其中最高估值2.35元，最低估值1.85元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.35(2.35)3.954.58
最低值1.85(1.85)2.84.58
平均值2.2(2.15)3.384.58
中位數2.28(2.2)3.324.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值20.82億25.14億28.21億
最低值17.19億18.05億28.21億
平均值20.09億23.14億28.21億
中位數20.69億23.79億28.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.731.242.132.021.29
營業收入5.35億8.89億11.69億12.01億14.42億

詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAAON

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