鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至11.56元，預估目標價為225.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.4元上修至11.56元，其中最高估值16.3元，最低估值7.45元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.3(16.3)
|25.35
|21.93
|12.55
|最低值
|7.45(7.45)
|5.24
|4.92
|10.57
|平均值
|11.6(11.26)
|11.58
|11.59
|11.56
|中位數
|11.56(10.4)
|10.6
|9.86
|11.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|74.84億
|102.89億
|95.13億
|71.94億
|最低值
|54.24億
|52.41億
|51.35億
|67.75億
|平均值
|61.55億
|65.45億
|66.93億
|69.85億
|中位數
|59.41億
|62.54億
|63.52億
|69.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|22.84
|13.36
|-11.20
|-5.76
|營業收入
|33.28億
|73.20億
|96.17億
|53.78億
|51.43億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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