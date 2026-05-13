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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至11.56元，預估目標價為225.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對雅保(ALB-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.4元上修至11.56元，其中最高估值16.3元，最低估值7.45元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.3(16.3)25.3521.9312.55
最低值7.45(7.45)5.244.9210.57
平均值11.6(11.26)11.5811.5911.56
中位數11.56(10.4)10.69.8611.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值74.84億102.89億95.13億71.94億
最低值54.24億52.41億51.35億67.75億
平均值61.55億65.45億66.93億69.85億
中位數59.41億62.54億63.52億69.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.0622.8413.36-11.20-5.76
營業收入33.28億73.20億96.17億53.78億51.43億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALB

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