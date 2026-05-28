鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-28 12:34

亞泥 (1102-TW) 今 (28) 日召開股東會，經營團隊表示，今年中國水泥市場受惠今年受惠擴大內需與穩投資的政策組合拳下，為產業帶來支撐，水泥價格將呈現「前低後高」；台灣則隨政府公共工程逐步強化綠色採購與低碳建材應用，推升低碳水泥與混凝土需求將顯著增長。

亞泥表示，儘管 2025 年中國水泥市場因需求萎縮與產能過剩而面臨嚴峻考驗呈現「量減價弱」，但 2026 年作為「十五五」規劃開局之年，中國經濟預計平穩成長 4.5-5.0%，固定資產投資有望扭轉下滑趨勢並企穩回升，將帶動水泥市場需求邊際改善，促使行業景氣度逐步修復。

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在需求端，中國積極的財政與適度貨幣政策持續聯動，以及保障性住房、城中村改造及城市更新等「三大工程」加速落地，將促使基建投資穩步增長，並使房地產產業鏈在底部企穩，加上鄉村振興與農村基礎設施升級持續推進，也為水泥需求開拓長期的結構性增長空間。

此外，中國水泥產業供給側改革持續深化，受到雙碳與能耗雙控政策指引，行業將嚴管違規超產並剛性落實常態化錯峰生產，整治內卷式無序競爭，加速淘汰落後產能以提升產業集中度，且今年碳市場水泥業納入實施、明年將邁入碳排放雙控階段，將使碳排放成本進入剛性硬約束週期。

在台灣營建市場方面，政府政策仍為影響水泥需求結構的重要關鍵，2025 年央行信用管制措施持續發酵、銀行貸款條件趨嚴，導致不動產市場交易動能逐步降溫，民間建築投資決策趨於審慎，預期今年相關金融與房市政策基調預期仍以穩健為主，民間建築需求將持續維持保守態勢。

不過，在公共投資方面，政府延續擴張性財政政策以支撐內需動能。行政院已拍板 2026 年度中央政府總預算案，歲出規模達 3 兆元，涵蓋多項延續性及新興重大建設計畫，其中針對治水、交通建設及產業升級等硬體投資仍編列高額經費，顯示政府以公共建設支撐經濟成長的政策方向維持不變。

亞泥認為，整體而言，隨著政府公共工程逐步強化綠色採購與低碳建材應用，加上建築市場對材料碳排表現之重視程度持續提升，將帶動低碳水泥與低碳混凝土之剛性需求預期將顯著增長，公司也將持續投注資源於環保製程與低碳技術的精進，鞏固市場競爭力。