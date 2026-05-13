鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-13 20:30

台灣大 (3045-TW) 獲國際永續指標雙重肯定，國際企業永續發展權威評比《2026 年標普全球永續年鑑》(S&P Global Sustainability Yearbook 2026) 今 (13) 日於台北舉行年度表彰典禮，台灣大從全球逾 9200 家企業中脫穎而出，連續 9 年入選，並 7 度榮登全球前 5% 頂尖企業之列，為台灣電信業入選次數最多的公司。 頒獎典禮由台灣大個人用戶事業商務長林東閔代表出席，與其他 79 家入選台灣企業共同分享永續經驗。

另外，台灣大再度入榜機構投資人與永續基金高度關注的道瓊斯領先全球指數 (Dow Jones Best-in-Class Index, DJBIC)「世界指數」與「新興市場指數」成分股。

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台灣大表示，感謝國際永續評鑑與永續指數肯定，面對 AI 時代，台灣大以 AI 賦能 ESG 治理，並透過自然解方、再生能源與低碳移動推進 RE100 及 EV100 承諾，為各大利害關係人創造長遠價值。

AI 升級數位信任，網路韌性成為電信永續關鍵能力

當前全球處於極端氣候與地緣政治衝擊風險升高，關鍵基礎設施韌性成為重要課題。台灣大「星地整合」計畫，今年與 AST SpaceMobile 簽署合作備忘錄，擴大布局手機直連衛星通訊，提升偏鄉及災害情境下的通訊覆蓋，2025 年基地台服務可用率已達 99.79%。

另一方面，AI 與科技全面融入民眾生活、企業營運與公共服務領域，社會對通訊網路、資料安全與數位基礎設施的依賴大幅提高。台灣大以 AI 升級防詐偵測與資安能力，「反詐戰警」推出以來，個人版已累積示警逾 4400 萬通詐騙與騷擾電話。企業版則攜手 CIB、TWNIC 等單位，協助金融保險、電商、醫療生技、網路通訊及製造業等多個產業，偵測超過 6.5 億個可疑網域。

台灣大也將資安融入企業營運與公益場域，2025 年度公司內機敏資料外傳偵測阻擋率達 100%，並協助 8 家非營利組織 (NPO) 建立防詐能力，3 年內可協助社會防堵逾 3696 萬元潛在財損。

自然解方、再生能源與低碳移動並進 綠電持有居全台企業前 5 名

面對氣候變遷挑戰，台灣大積極投入自然碳匯行動。與國科會合作於台江國家公園執行「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，已完成種植 3200 棵紅樹林，實測每公頃年吸碳量高達 102 公噸，明顯優於原先預估的 77 公噸，固碳效益可達陸地的 4 到 6 倍，並改善周邊生態環境。

此外，台灣大基金會與農業部生物多樣性研究所共同規劃，今年將在 27 所台南在地中小學推廣藍碳教育，深化永續教育影響力。

在能源轉型方面，台灣大為首家加入 RE100 倡議的電信業者，2025 年再生能源占比近 19%，綠電持有量更連續 5 年位居全台企業前 5 名，穩居電信業領先地位，朝 2040 年全公司 100% 使用再生能源目標穩步邁進。