鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-29 17:41

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (29) 日指出，AI 驅動新一波產業升級與重組，並加速 Telco+Tech 科技電信三大引擎加速成長，進一步推升營收表現，目標於 2030 年營收規模達 3500 至 4000 億元，較 2025 年翻倍。同時，他也透露台灣大在海纜與衛星投資的最新進展。

台灣大三大引擎 2025 年皆有亮眼表現，Telco 電信本業行動服務營收年增 2%；Telco + 企業事業營收年增 26%；Telco+Tech 科技電信營收中，不含 momo 的新科技電信事業，年增 12%。

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林之晨看好，在三大引擎帶動下，預期 2030 年營收規模可達 3500 至 4000 億元。他並指出，未來 Telco 電信本業、 Telco + 企業事業及 Telco+Tech 科技電信的營收比重將為 2:1:1。

另外，台灣大也重啟海纜投資，林之晨表示，主因為 AI 算力提升帶動龐大的資料傳輸需求，個人的使用量較過去放大 10 倍，甚至 100 倍，投資海纜以因應未來 5 至 10 年的流量需求。而台灣大將以參與國際海纜聯盟的模式進行，預估投資 1 個國際海纜的金額約新台幣 10 億元。

至於衛星投資，林之晨指出，除與 AST SpaceMobile 簽署合作備忘錄，推動手機衛星直連 D2C，同時，也與 Lynk Global 完成技術測試，成功驗證手機直連衛星服務。

林之晨也強調，網路韌性非常重要，因此針對近期多位立委主張鬆綁《電信管理法》的外資限制條款，認為「勢必得修法」，以利衛星落地。至於 AST 會以什麼模式在台灣落地，林之晨則說，目前還在討論中，不過 AST 相對彈性，且與 Space X 以家用寬頻為主不同，AST 與電信商合作，提供手機衛星直連 D2C。