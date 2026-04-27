鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-27 17:27

台灣大 (3045-TW) 今 (27) 日宣布，正式推出 AI 算力服務，攜手具備輝達(NVDA-US)NCP 優先配貨權的算力合作夥伴 GMI Cloud，引進輝達算力基礎設施，涵蓋 H100、H200、GB200，以及預計年中上線的 Blackwell GB300 NVL72 晶片，今年力拚 AIDC 營收倍數成長。

台灣大AI算力服務上線，今年AIDC營收拚倍數成長。(圖：台灣大提供)

台灣大指出，將整合高效能 GPU 算力、專屬網路專線與電信級資安服務，並提供「算力與專線打包」服務模式，企業不需要自建機房，即可導入 AI 模型與推論應用，加速 AI 落地，並兼顧資料在地化與合規要求，助力企業加速 AI 升級。

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台灣大表示，企業在追求高效能算力時，常面臨「資料出境」的合規風險與「網路延遲」的技術瓶頸，因此結合自身電信業優勢，提供「算力與專線打包」服務模式，企業可透過專有私有連線，直接串聯台灣本地的高規格算力機房，確保企業運算資料 100% 落地台灣境內機櫃，符合金融、政府、醫療等高敏感產業的資安合規要求。

台灣大進一步指出，針對特定場景的微調 (Fine-Tuning) 及推論 (Inference)，提供極致效能的硬體裸機 (Bare Metal) 租賃服務；針對尋求完整軟硬體整合的企業，則提供顧問服務，協助客戶導入國際原廠的叢集管理 (Cluster Engine) 與推論引擎 (Inference Engine)。