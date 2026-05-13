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法人表示，目前即將進入美中川習會談，台股今日出現獲利觀望賣壓，但在 AI 浪潮不變下，多空續做拉鋸震盪，目前在台股四萬大關不破下，短線台股的拉回仍可樂觀操作。在籌碼部位，外資現貨賣超 434 億，期貨淨空單縮減至 5.27 萬口，並無明顯多空方向，外資期現貨保守布局。