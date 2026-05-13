鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股近期未能成功闖過 4 萬 2 關卡，今 (13) 日指數拉回修正，終場下跌 523.82 點，收 41,374 點失守 5 日線。外資今天高檔持續賣超 434 億元，累計連續 4 天共賣超近 970 億元 ，同一期間賣超台積電 (2330-TW) 近 4 萬張；群創 (3481-TW) 則獲外資大買 12.72 萬張。
三大法人動向部分，外資大賣 434.29 億元、投信大買 256.45 億元、自營商賣超 302.66 億元，三大法人合計賣超 480.5 億元。
今日外資買超前 10 名個股部分，看好面板股群創扇出型面板封裝打進台積電供應鏈，大買 12.72 萬張，連 9 買也推升群創大漲半根停板，成為今日單日成交王；其次買超台新新光金 6.17 萬張、英業達 6.06 萬張、友達 5.64 萬張、仁寶 4.76 萬張、旺宏 4.02 萬張、臻鼎 - KY 2.39 萬張，鴻海 2.15 萬張、中信金 1.66 萬張、凱基金 1.55 萬張。
外資賣超前 10 名個股部分，倒貨聯電 4.6 萬張最高；其次為華通 4.06 萬張，康舒及彩晶各買 2.3 萬張，中鋼 1.91 萬張、台玻 1.86 萬張、買力積電 1.5 萬張、神達 1.49 萬張，台泥 1.39 萬張、南亞 1.33 萬張。
投信買超前 10 名個股中，買超第 1 名的聯電為 1.83 萬張，其次為旺宏 9,302 張、華邦電 8,723 張、文曄 6,197 張、國巨 * 6,080 張，大買台積電 5,446 張連 2 買，買國泰金 4,349 張、南亞科 3,025 張、日月光投控 2,660 張、強茂 2,365 張。
投信賣超前 10 名個股部分，共 4 名為金控股，賣超最多為台新新光金 5.44 萬張、光寶科 5,641 張、大聯大 4,634 張、凱基金 4,552 張、鴻海 4,065 張、裕民 2,798 張、玉山金 2,405 張、富邦金 2,210 張、華通 1,355 張、景碩 1,102 張。
法人表示，目前即將進入美中川習會談，台股今日出現獲利觀望賣壓，但在 AI 浪潮不變下，多空續做拉鋸震盪，目前在台股四萬大關不破下，短線台股的拉回仍可樂觀操作。在籌碼部位，外資現貨賣超 434 億，期貨淨空單縮減至 5.27 萬口，並無明顯多空方向，外資期現貨保守布局。
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