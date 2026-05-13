鉅亨網新聞中心 2026-05-13 19:00

劑泰科技 (METiS Pharmaceuticals) 周三 (13 日) 正式在香港交易所掛牌上市，成為「全球 AI 藥物遞送第一股」。公司掛牌首日表現極為強勁，開盤價漲幅一度超過 170%，市值突破 330 億港元。此次上市不僅是醫療健康領域的年度盛事，更象徵著紅杉中國種子基金 (下稱紅杉種子) 自 2018 年單列以來，收穫了第一個「全壘打」IPO 項目。

劑泰科技上市 紅杉種子迎來首個「全壘打」IPO(圖:shutterstock)

劑泰科技的上市對紅杉中國具有特殊意義。紅杉種子是公司最早的外部投資人之一，早在 2019 年底劑泰尚未完成工商註冊時，紅杉團隊便憑藉快速決策機制給予投資意向。在過去六年中，紅杉連續加碼 5 輪，是支持輪次最多的機構，目前持有 6.89% 股份，為第二大機構股東。

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據估算，僅憑劑泰科技一家的開盤市值，紅杉種子一期 (HSG Seed Fund I) 便已實現整支基金的回本。

劑泰科技由 MIT 化學工程博士賴才達與陳紅敏、王文首聯手創立，孵化自晶泰科技。其核心競爭力源於自主研發的 AI 納米遞送平台「NanoForge」，該平台能針對人體 8 個重要組織實現精準靶向遞送，克服了傳統研發依賴「試錯」且成本高昂的痛點。

在業務進展上，公司目前擁有超過 10 種管線產品，其中進展最快的 MTS-004 已完成 Ⅲ 期臨床試驗，是中國首款針對假性延髓情緒失控 (PBA) 的 AI 賦能創新藥。財務數據顯示，劑泰科技 2025 年營收達 1.05 億元人民幣，較 2024 年大幅增長近 70 倍，毛利率則從 55.5% 提升至 98.2%，虧損情況亦在逐年收窄。

此次 IPO 獲得了市場的高度追捧，香港公開發售部分獲得高達 6900 倍的超額認購，基石投資者陣容包括貝萊德、瑞銀等 18 家頂級機構。此外，劑泰科技的成功也突顯了「MIT 校友圈」的創業與投資網絡，賴才達與曦智科技、恩和生物創始人皆為好友，並在創業初期均獲得紅杉的支持。