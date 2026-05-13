鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-13 17:10

南韓總統李在明透過社群媒體 X 平台發文，針對引發市場動盪的「AI 全民分紅」提議進一步澄清，表示其政策室長金容範 (Kim Yong-beom) 先前的發文，旨在針對 AI 熱潮帶來的潛在稅收增量應如何使用，引發更廣泛的公眾討論。

他將此構想描述為：「一項研究計畫，旨在將 AI 產業超額利潤所產生的國家超額稅收收入，以『公民分紅』的形式分配給大眾」。

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李在明特別強調，這一提議並非建議動用企業本身的利潤來支付分紅，藉此平息市場對於政府可能徵收企業「暴利稅」的疑慮。

金容範此前在社群媒體上提議，應建立一種「全民分紅」機制，將人工智慧產業產生的超額利潤結構性地歸還給全體國民。此消息一出，隨即引發投資者恐慌，導致韓國綜合股價指數 (Kospi) 周二盤中一度重挫 5.1%。

市場驟跌的主因，在於投資者擔心政府將對獲利豐厚的科技巨頭徵收「暴利稅」。面對市場動盪，金容範隨後向媒體澄清，計畫的資金來源將是 AI 產業帶來的「超額稅收」，而非直接對企業利潤徵收新稅。隨後，三星電子與 SK 海力士等重磅股跌幅收窄，市場情緒才趨於平穩。

此次政策風波背景是南韓晶片巨頭在 AI 浪潮下賺取了驚人利潤。三星電子今年第一季營業利潤年增達 48 倍，而 SK 海力士也因 HBM 需求大增，利潤前景看好。然而，這也激化了勞資矛盾，三星工會正要求公司分享更多 AI 紅利，並以罷工為威脅要求分配 15% 的營業利潤。