〈泓德能源展望〉跨入AI資料中心領域 今年營收重返百億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-13 12:17

泓德能源 (6873-TW) 近年積極擴大再生能源與電力服務版圖，除既有 EPC 工程、售電與儲能業務外，今 (13) 日也宣布跨入 AI 資料中心基礎建設領域，透過電力、儲能與 GPU 貨櫃整合模式，切入日本與澳洲 AI 資料中心業者，預計將在未來貢獻營收。法人預估，泓德能源今年營收將重返百億元，年增幅可望超過 1 成，並力拚海外營收占比達 3 成。

左至右為泓德能源總經理周仕昌、泓德能源董事長謝源一。(鉅亨網記者魏志豪攝)

總經理周仕昌指出，EPC 工程營收預期將在下半年顯著貢獻，推升下半年營運優於上半年；若非年底 EPC 營收高峰月份，電力服務營收占比約可達 3 至 4 成，顯示公司營收結構逐步朝電力服務與多元化發展。

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海外布局方面，泓德能源今年將持續推進海外合資平台與長期協議，並保留私募額度，以維持國際版圖合作彈性，海外目前鎖定日本與澳洲，隨著案場陸續開工，今年海外營收占比目標達 3 成。

在 AI 資料中心領域，周仕昌說，旗下德雲目前由公司 100% 持有，未來即使引進策略夥伴，公司仍將維持主導權。公司指出，資料中心建置的核心前提是電力，若沒有足夠電力供應，資料中心難以落地，而公司最大的優勢正是容量與系統整合能力，未來將以電力與儲能作為基礎，切入 AI 資料中心相關基礎建設需求。

周仕昌補充，目前在澳洲、日本皆已有資料中心合作對象，發展模式有兩種，其中一種是將 GPU 與電池整合成貨櫃形式，並銷售給資產公司，後續交由公司與客戶簽訂長期協議，滿足 AI 資料中心的電力需求。

針對台灣開放容量市場，周仕昌看好，台灣過去儲能主要作為電網輔助服務，但未來可望進一步走向容量市場，綠電現貨市場與儲能調度的重要性將持續提升，有助公司在綠電領域的布局。

成本方面，泓德能源表示，儲能原物料成本近期已有上漲，漲幅約 10% 至 20%，不過今年出貨項目多數去年已完成協議，相關成本已反映在公司成本表中，將持續控管對營運的影響。