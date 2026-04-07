鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-07 18:48

泓德能源 (6873-TW) 董事會今 (7) 日通過配發 2.5 元現金股利，並決議啟動庫藏股買回計畫，預計自 2026 年 4 月 8 日至 6 月 7 日止，以自有資金買回 3,000 張普通股，佔公司已發行股份約 2.10%，買回價格上限為每股新台幣 145 元。

本次買回股份將作為轉讓予員工之用，以強化人才留任與長期激勵機制。泓德能源表示，此次同步規劃股利配發與庫藏股買回，除持續落實對股東的穩定回饋外，也從資本運用與組織發展角度出發，強化員工持股制度。

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面對能源市場持續轉型與波動，泓德能源透過實際行動展現對營運體質與長期成長策略的信心，進一步穩定市場預期。

泓德能源今年以來營運動能逐步回穩，前 2 月營收表現呈現修復趨勢，整體結構亦展現較佳抗波動能力。海外布局持續推進並逐漸展現成果，包括日本北海道 Helios 儲能案場完成融資，顯示國際資本市場對其資產與商業模式的肯定；同時，旗下星星電力與日本中部電力 Miraiz 建立合作，切入電力交易與價格風險管理應用。在國內市場，星星電力亦與欣欣生技食品展開表後儲能合作，持續拓展企業能源服務市場。