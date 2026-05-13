鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 10:15

台股近期呈現高檔換手態勢，第一金投顧董事長黃詣庭受訪時指出，台股短線漲幅已大，目前進入高檔震盪整理期，後續應緊盯「 5 日線」支撐、外資期貨空單布局，並留意 5/20 台指期壓低結算的風險，輝達也將於 520 發布財報，提醒投資人仍須慎防利多出盡的短線回檔。

黃詣庭表示，台股自 4 月以來漲勢凌厲，目前沿著 5 日線攀升，他直言，5 日線是極短線最重要的參考指標，只要不破，投資人無需急著減碼；若不幸跌破，則需向下尋找支撐，建議屆時再進行階段性獲利了結，並於震盪下緣擇優布局。

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外資在台股未平倉空單將近 5.5 萬口，處於歷史高位，黃詣庭分析，由於外資現貨布局早、成本低，不排除在下周三 (5 月 20 日) 台指期結算日出現「壓低結算」的操作，以利其期貨空單獲利，呈現兩手交易策略。他進一步指出，520 當晚也是輝達公布財報日，儘管市場預期財務數據亮眼，但提醒投資人需防範「利多出盡」的短線回檔風險。

談及國際市場變數，黃詣庭表示，美國 4 月通膨升溫速度超出市場預期，進一步強化市場對聯準會 (Fed) 短期內利率按兵不動的預期，另外，川習會也是關注焦點，市場轉趨觀望。

針對南韓三星下周將罷工的消息，黃詣庭認為市場已部分 Price In，罷工開始後可能出現「買在預期、賣在現實」的股價校正，然而，從基本面看，記憶體供不應求將持續至今年底，且市場 85% 由合約價決定，合約價仍逐季走高，基本面依然強勁。此外，面板、半導體設備、光收發模組等族群近期也表現活躍。

至於如何看待台股後市？黃詣庭坦言，目前市場近乎狂熱，呈現「股價通膨」狀態，雖然基本面強勁，但短線確實存在超漲疑慮。他對台股不預設高點，但建議投資人要把握甩動過程，應避開純題材股，轉向營收創高、有實質基本面支撐的公司，利用盤中拉回時機擇優布局。

一般投資人若難以挑選個股，亦可考慮主動式 ETF。他指出，目前市場資金極度充沛，超額儲蓄高達 8 兆元，主動式 ETF 因資金湧入必須購買成分股，且多數布局中大型權值股，鎖定籌碼後形成「上漲滾雪球」的自我實現效應。